Солист «Иванушек International» рассказал о любви к уборке в квартире

Певец Кирилл Туриченко отметил, что любит чистоту и моет посуду сразу после еды

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что в его квартире всегда чисто. О своей любви к порядку он рассказал в интервью журналу «ОК!».

«Я люблю, чтобы было чистенько, в квартире у меня всегда так», — отметил певец. Он также сообщил, что всегда моет посуду после еды. «Не люблю, чтобы она лежала в раковине, чтобы все прилипало к тарелкам, — я сразу мою за собой. Поел — помыл», — поделился информацией он.

Туриченко добавил, что убирать за собой в детстве его научил отец. Певец подчеркнул, что при этом тот просил, а не заставлял его поддерживать порядок в доме. Благодаря влиянию родителя с ранних лет у звезды сформировалась привычка застилать за собой кровать. «Все начинается с чего? С кровати. Как ты застилаешь за собой кровать утром, это уже показатель того, какой ты человек по жизни», — убежден солист «Иванушек International».

Певец добавил, что, несмотря на любовь к чистоте, у него бывают «дни расслабления», когда он раскидывает вещи по квартире и пренебрегает порядком ради более срочных дел, однако он стремится, чтобы в конечном счете все лежало аккуратно.

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