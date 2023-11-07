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19:09, 7 ноября 2023Силовые структуры

Соседка стрелявшего в сыновей россиянина рассказала подробности об их жизни

Соседка стрелявшего в сыновей пенсионера с Урала: дети издевались над отцом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Урале соседка стрелявшего в сыновей россиянина рассказала подробности об их жизни. Об этом сообщает 360.

По словам женщины, отец пострадавших — хороший человек. Его сыновья не работали, жили на его пенсию и много выпивали. Соседка заявила, что сыновья над мужчиной издевались и даже били его.

Ранее стало известно, что 72-летний отец выстрелил в 46-летнего и 51-летнего сыновей. Инцидент произошел в Туринской Слободе. Пенсионер поругался с мужчинами, так как они не работают и пользуются его деньгами. Он сильно разозлился, достал ружье и стал стрелять. Младший сын получил ранение живота, а старший — руки.

Отмечается, что 46-летний потерпевший не выжил. Отца уже задержали. Он объяснил, что хотел просто воспитать сыновей, но не собирался расправляться над ними.

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      Екатерина Кашурникова
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