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03:05, 7 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о бесполезности испанской системы ПВО на Украине

«Известия»: испанская система ПВО Hawk оказалась малоэффективной на Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали для отражения российского удара испанскую систему противовоздушной обороны (ПВО) HAWK. Об этом пишут «Известия».

В результате при защите объектов в Одессе и Николаеве западная система оказалась малоэффективной, где не смогла противостоять российским ударным беспилотникам. В результате были поражены сосредоточения украинских войск, а также склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов выразил мнение, что Испания поставляет на Украину подлежащие списанию неликвидные виды вооружения, чтобы не оплачивать утилизацию и при этом получить компенсацию из международных фондов.

Тогда же Кнутов также объяснил, что Hawk — это разработанный в 60-70-х годах комплекс, который потом был модернизирован. Этот комплекс неспособен сбивать ни крылатые ракеты, ни беспилотники, ни маневрирующие самолеты. «Единственное, на что его можно пристроить, — это модернизировать его так, чтобы стрелять по крылатым ракетам: если этого не сделать, то это будет бесполезная вещь», — сказал эксперт.

Оружие России
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      Марина Совина
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