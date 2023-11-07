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14:19, 7 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях Украины

В Сумской и Днепропетровской областях Украины повреждена газовая инфраструктура
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Libkos / AP Photo

На Украине в Днепропетровской и Сумской областях повреждена газовая инфраструктура. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в результате артиллерийских обстрелов многие абоненты остались отключенными от системы газового обеспечения. «Продолжаются работы по восстановлению», — говорится в сообщении.

При этом Минэнерго сообщило об активном накоплении газа в хранилищах благодаря снижению его потребления из-за благоприятных погодных условий.

Ранее стало известно, что Украина готовится к ударам по энергетической инфраструктуре этой зимой и ведет укрепление подстанций для их защиты от осколков.

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      Алевтина Запольская
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