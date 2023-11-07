Телекомпания заявила об ударе Израиля по больнице в Газе

Al Jazeera: при ударе ЦАХАЛ по больнице Насера в Газе погибли восемь человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больничному комплексу Насера в городе Газа. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Жертвами удара стали как минимум восемь человек. Еще десятки получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, сообщил палестинский МИД.

4 ноября Армия обороны Израиля разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы.