Переехавшая в Ереван россиянка назвала три главных плюса Армении

«Лента.ру»: переехавшая в Армению россиянка назвала местную еду вкуснее домашней

Переехавшая в Ереван россиянка из Иваново Екатерина (имя изменено) назвала три главных плюса Армении. Полный рассказ о ее переезде публикует «Лента.ру».

Россиянка рассказала, что ей очень нравится климат в Армении. По ее словам, хорошая погода очень помогла ей и ее семье пережить непростой период адаптации в новой стране. «Армения — это теплая, солнечная, сухая страна, здесь каждый день солнце. Это мотивирует просыпаться по утрам, выходить на улицу, смотреть на мир и радоваться», — утверждает Екатерина. Также ее радует, что на улицах нет луж, а зимой никто не приносит домой на обуви снег и грязь.

Вторым плюсом она назвала качество местной еды и воды. Екатерина считает, что продукты в Армении гораздо вкуснее, чем дома, а вода очень чистая. Россиянка также отметила, что в стране отличный алкоголь, причем пьют его «для того, чтобы подчеркнуть красоту момента».

Третьим и самым главным достоинством Армении переехавшая туда Екатерина сочла открытость и доброту местных жителей. По ее словам, на родине ей встречались только осуждающие и не желающие общаться люди, а в Ереване она очень быстро нашла друзей и единомышленников.

В Армении очень много плюсов: все улыбаются, в магазинах даже складывают продукты в пакет по принципу тетриса и никогда не обманут Екатерина переехавшая в Армению россиянка

Она добавила, что в Армении намного ниже уровень преступности, поэтому гулять в темное время суток совсем не страшно. Екатерину также впечатлило, что сотрудники местного ГАИ помогают водителям выехать с парковки.

Помимо этого россиянка рассказала о местных зарплатах, а также упомянула, что при первом посещении больницы в Ереване испытала шок.