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07:48, 7 ноября 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о наркоманах в своем подразделении

Попавший в плен боец ВСУ Коляда заявил о наркоманах со «стажем» в подразделении

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Попавший в плен на запорожском направлении боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Коляда заявил, что в его подразделении было много наркоманов с многолетним «стажем». Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, из 20-30 бойцов в подразделении «половина была явно наркоманами». По его словам, достать наркотики в ВСУ было возможно, главное было найти на них деньги.

Ранее экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук признал проблему зависимости в ВСУ.

До этого пленный ВСУ Дмитрий Гирич сообщил о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения.

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