В Британии нашли тайник с 260-летними интимными письмами плененным морякам

В Британии нашли тайник с 260-летними любовными письмами плененным морякам

Тайник 260-летней давности с письмами для французских моряков обнаружили в Национальном архиве в Великобритании. Об этом пишет Guardian.

Профессор европейской истории Кембриджского университета Рено Морье прочитал более чем 100 писем, написанных родными для членов экипажа французского корабля «Галатея», захваченного в 1758 году в ходе Семилетней войны. Выяснилось, что администрация получила все письма, прочитала их и, не найдя военной ценности, убрала в архив.

Изучив тексты, историк рассказал, что в значительной части корреспонденции содержится интимная переписка, а также послания морякам от матерей. «Эти письма рассказывают об универсальном человеческом опыте, они не уникальны для Франции или XVIII века. Они показывают, как мы все справляемся с серьезными жизненными проблемами», — резюмировал Морье.