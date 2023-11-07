В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась новая деталь

В деле о гибели помощника главкома ВСУ Залужного появилась статья о краже оружия

В деле о гибели помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного появилась новая деталь — статья о краже и присвоении военнослужащими оружия. Об этом рассказало издание «Украинская правда», ссылаясь на комментарий правоохранительных органов.

Полное название части 4 статьи 410, указанной в материале: «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения».

Ранее стало известно, что помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега, эту версию подтвердили в МВД республики. Боеприпас взорвался в доме майора, в результате его детям потребовалась госпитализация.