В Европе отказались летать на российских самолетах «даже бесплатно»

Глава Ryanair О'Лири заявил, что не летал бы на самолетах из РФ даже бесплатно

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что отказался бы летать на российских самолетах, даже если бы их ему предложили бесплатно. Об этом он сказал в интервью каналу CNBC.

«Если бы это было бесплатно, я бы не взял российский самолет, большое спасибо», — отметил генеральный директор европейского перевозчика.

Во время интервью О’Лири высказал критику и в адрес гиганта мировой авиапромышленности — компании Boeing. Глава Ryanair подчеркнул, что предприятие не спешит выполнять обязательства по заказам и задерживает выпуск самолетов из-за производственных дефектов.

Как пишет портал Simple Flying, у Boeing остается 236 невыполненных заказов на поставку воздушных судов 737 Max. В Ryanair обеспокоены, что в летнем сезоне 2024 года они получат на десять лайнеров этого типа меньше, чем было оговорено в контрактах.

При этом О'Лири в шутку пообещал уйти к компании Airbus, если она предложит ему самолеты на пять процентов дешевле цен конкурента.

Ранее Росавиация сообщила, что получит 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства к 2030 году. Известно, что специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet, «Байкал» и других.