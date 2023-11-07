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18:03, 7 ноября 2023Путешествия

В Европе отказались летать на российских самолетах «даже бесплатно»

Глава Ryanair О'Лири заявил, что не летал бы на самолетах из РФ даже бесплатно

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что отказался бы летать на российских самолетах, даже если бы их ему предложили бесплатно. Об этом он сказал в интервью каналу CNBC.

«Если бы это было бесплатно, я бы не взял российский самолет, большое спасибо», — отметил генеральный директор европейского перевозчика.

Во время интервью О’Лири высказал критику и в адрес гиганта мировой авиапромышленности — компании Boeing. Глава Ryanair подчеркнул, что предприятие не спешит выполнять обязательства по заказам и задерживает выпуск самолетов из-за производственных дефектов.

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Как пишет портал Simple Flying, у Boeing остается 236 невыполненных заказов на поставку воздушных судов 737 Max. В Ryanair обеспокоены, что в летнем сезоне 2024 года они получат на десять лайнеров этого типа меньше, чем было оговорено в контрактах.

При этом О'Лири в шутку пообещал уйти к компании Airbus, если она предложит ему самолеты на пять процентов дешевле цен конкурента.

Ранее Росавиация сообщила, что получит 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства к 2030 году. Известно, что специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet, «Байкал» и других.

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      Мария Борисова
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