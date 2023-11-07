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21:12, 7 ноября 2023Экономика

В Госдуму внесли сотни поправок ко второму чтению проекта бюджета

Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Уточняется, что общий объем перераспределения бюджетных средств составляет 6,7 триллиона рублей. Глава министерства Антон Силуанов подчеркнул, что в процессе работы стояло несколько приоритетных задач.

Ранее стало известно, что по итогам 10 месяцев 2023 года, по предварительным данным, дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) России составил 1,235 триллиона рублей, или 0,7 процента ВВП. За данный период расходы бюджета превысили доходы — 24,341 триллиона рублей против 23,106 триллиона.

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      Юлия Мискевич
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