В Киеве пожаловались на невыполнение Западом обещаний по поставкам оружия

Офис Зеленского: Запад не поставляет Украине обещанное оружия в полном объеме

Украина не получает от западных союзников военную помощь в полном размере. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Сергей Лещенко, передает ТАСС.

По его словам, Запад до сих пор не передал оружие, которое обещал. «Мы даже не говорим о том, чтобы как-то расширить палитру или номенклатуру [поставляемых вооружений], а чтобы хотя бы получить то, что обещано», — отметил Лещенко. Он добавил, что Киев не может повлиять на объем поставок западного вооружения, поскольку это зависит от производителей, руководства стран-партнеров и логистики.

Ранее эксперты британской газеты Telegraph предрекли Украине тяжелую ситуацию весной 2024 года из-за проблем с оружием Запада. Они напомнили, что Киев так и не получил истребители, обещанные западными странами.