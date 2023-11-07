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15:10, 7 ноября 2023Россия

В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

Путин обсудит на совещании с правительством борьбу с онкологией

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Анонс встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Совещание пройдет 8 ноября в формате видеоконференции. Его основной темой станет борьба с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Подчеркивается, что президент обсудит с правительством и ряд других вопросов, которые не раскрываются.

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      Константин Лысяков
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