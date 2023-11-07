В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством
Путин обсудит на совещании с правительством борьбу с онкологией
Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Анонс встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.
Совещание пройдет 8 ноября в формате видеоконференции. Его основной темой станет борьба с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Подчеркивается, что президент обсудит с правительством и ряд других вопросов, которые не раскрываются.