В МИД России прокомментировали слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе

Захарова высказалась о заявлении израильского министра про ядерное оружие

Слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа вызывают множество вопросов, и в первую очередь о наличии у республики ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех, — где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — прокомментировала дипломат.

Представитель российского МИД обратила внимание, что заявления израильской стороны объясняют противодействия Тель-Авива созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. «И не Соединенные ли Штаты стоят за всем этим?» — заключила Захарова.

Ранее Элиягу объяснил, что заявление о сбросе атомной бомбы на Газу является метафорическим. При этом израильский политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Заявление министра Израиля по делам наследия прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие. Позже Нетаньяху объявил, что отстранил Элиягу от всех заседаний правительства.

