В МИД сочли невозможными договоренности с НАТО в сфере вооружений

МИД РФ: договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениям сейчас невозможны

В настоящее время договоренности с членами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны, заявил МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что страны альянса наглядно продемонстрировали свою недоговороспособность. Там также добавили, что для восстановления диалога с Москвой НАТО придется вернуться к «конструктивным и реалистичным позициям». «Соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о выходе Росси из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В полночь на вторник, 7 ноября, была завершена процедура выхода страны из соглашения.