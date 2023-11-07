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10:19, 7 ноября 2023Спорт

В МОК отреагировали на апелляцию ОКР из-за отстранения

В МОК заявили о твердой позиции в вопросе отстранения ОКР

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) из-за отстранения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», — заявили в организации.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации. В заявлении суда сказано, что арбитражное решение будет окончательным и обязательным, однако стороны имеют право подать апелляцию.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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      Дарья Коршунова
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