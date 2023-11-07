Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:05, 7 ноября 2023Экономика

В МВФ повысили прогноз роста китайской экономики

МВФ улучшил прогноз роста экономики Китая в 2023 году до 5,4 %

Фото: China Daily / Reuters

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) улучшили прогноз по темпам роста китайской экономики по итогам 2023 года на 0,4 процентного пункта — до 5,4 процента. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет организации по завершении миссии в КНР.

Делегация МВФ находилась с рабочей поездкой в Китае в период с 26 октября по 7 ноября. За это время сотрудники организации провели деловые обсуждения с высокопоставленными должностными лицами правительства, Народного банка (ЦБ), представителями частного сектора и учеными. В ходе дискуссии стороны обменялись мнениями по поводу экономических перспектив развития страны, рисков и хода проведения реформ.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Великий китайский пузырь. Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
Великий китайский пузырь.Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
6 ноября 2023

По итогам переговоров в МВФ сошлись во мнении, что темпы роста экономики КНР по итогам года окажутся выше целевого показателя в пять процентов, установленного местными властями. Это будет обусловлено более активным восстановлением производства после затяжных локдаунов в связи с пандемией COVID-19. Однако в 2024 году, согласно оценке аналитиков, темпы увеличения китайской экономики, напротив, замедлятся до 4,6 процента на фоне сохраняющихся долговых проблем в секторе недвижимости, а также снижения внешнего спроса на продукцию из КНР.

Ранее в Главном таможенном управлении Китая отчитались об объемах внешней торговли. По итогам октября показатель сократился на 2,5 процента в годовом выражении, а с начала года — на 6 процентов. В денежном плане значение упало до 493,1 миллиарда долларов. За первые десять месяцев 2023 года объемы экспорта из азиатской страны сократились на 5,6 процента и составил 2,79 триллиона долларов, а импорт — на 6,5 процента до 2,1 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру. Что такое мискантус и зачем он нужен?

      Раскрыты подробности о разрушающей все мышцы болезни

      Бывший руководитель ФАС возглавил биржу в Петербурге

      В ЛДПР нашли замену любимому депутату Жириновского в Госдуме

      МВД Франции раскрыло число задержанных за акты антисемитизма

      Премьер Румынии рассказал о последствиях прекращения поддержки Украины

      В России предсказали снижение стоимости жилья

      Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион

      В МВФ повысили прогноз роста китайской экономики

      Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости