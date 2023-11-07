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13:51, 7 ноября 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» признались в нахальном проектировании полувековой станции

РКК «Энергия»: Российская орбитальная станция должна прослужить полвека
Макет российской орбитальной станции

Макет российской орбитальной станции. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) должна прослужить полвека, рассказал генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), академик Российской академии наук (РАН) Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы Российскую орбитальную станцию совершенно нахально проектируем, заявляя, что срок ее работы — 50 лет», — признался ученый в ходе круглого стола «Пилотируемая космонавтика: Орбита — Дальний космос».

Академик добавил, что пилотируемые станции на околоземной орбите необходимо развивать с учетом возможности их использования как элементов будущих межпланетных комплексов.

В октябре заместитель генконструктора РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что эскизное проектирование грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную РОС, завершено.

Оружие России
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      Иван Потапов
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