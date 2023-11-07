В российском городе покажут рок-оперу «Юнона и Авось»

В Орле 8 ноября покажут рок-оперу «Юнона и Авось»

В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева покажут известную рок-оперу «Юнона и Авось». Об этом сообщает «КП-Орел».

Жителей Орла приглашают к просмотру 8 ноября. Отмечается, что «Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене, авторами которой являются выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт и публицист Андрей Вознесенский.

Орловцам предлагают приобрести неограниченное количество билетов со скидкой на все места в зале.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в двух районах появятся залы для проведения трансляций культурных мероприятий. Отмечается, что в настоящее время в Новосибирской области работают пять виртуальных концертных залов.

