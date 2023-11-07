В российском городе женщина упала без чувств посреди дороги

E1.ru: в Екатеринбурге женщина вышла из машины и упала без чувств посреди дороги

В Екатеринбурге на перекрестке Окружной и 2-й Новосибирской улиц женщина вышла из машины и упала без чувств посреди дороги. Об этом сообщили очевидцы порталу E1.ru.

Как утверждают горожане, россиянка передвигалась в белом Renault Sandero. Предположительно, перед инцидентом она направлялась в сторону автосервиса. Медикам не удалось ее спасти.

На место выехали следователи Чкаловского отделения. В ходе проверки им удалось выяснить, что жительнице Урала было 57 лет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В октябре сообщалось, что в Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. Некоторые автолюбители тогда допустили, что россиянка выпала из машины или была пьяна. Информации о состоянии девушки не поступало.

Еще раньше голую заметили на улицах Краснодара. За обнаженный проход горожанке грозил арест до 15 суток.