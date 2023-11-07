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11:02, 7 ноября 2023Россия

В российском регионе бездомных собак начнут кормить красной рыбой

На Камчатке бездомных собак могут начать кормить конфискованной красной рыбой

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На Камчатке бездомных собак начнут кормить конфискованной красной рыбой. Соответствующий федеральный законопроект поддержали депутаты краевого Заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе — теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России», — сказала председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова.

По ее словам, власти заинтересованы в принятии документа. Согласно инициативе, с 2024 года предлагается безвозмездно передавать конфискованную рыбу лососевой породы в питомники для ездовых собак и приюты для животных. Предполагается, что собакам будут отдавать такую рыбу, состояние которой не позволяет вернуть ее в среду обитания.

Авторы законопроекта уверены, что принятие инициативы позволит решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции.

Ранее власти Томской области планируют ввести штрафы за выгул собак без намордников. В регионе уже ввели дополнительные требования к выгулу собак, рост которых выше 25 сантиметров. Штрафы, которые хотят ввести в области за нарушения этих требований, не будут распространяться на собак, рост которых не превышает 25 сантиметров в холке, а также на питомцев, которые находятся в переносках.

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      Анастасия Шейкина
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