В российском регионе бездомных собак начнут кормить красной рыбой

На Камчатке бездомных собак могут начать кормить конфискованной красной рыбой

На Камчатке бездомных собак начнут кормить конфискованной красной рыбой. Соответствующий федеральный законопроект поддержали депутаты краевого Заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе — теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России», — сказала председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова.

По ее словам, власти заинтересованы в принятии документа. Согласно инициативе, с 2024 года предлагается безвозмездно передавать конфискованную рыбу лососевой породы в питомники для ездовых собак и приюты для животных. Предполагается, что собакам будут отдавать такую рыбу, состояние которой не позволяет вернуть ее в среду обитания.

Авторы законопроекта уверены, что принятие инициативы позволит решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции.

Ранее власти Томской области планируют ввести штрафы за выгул собак без намордников. В регионе уже ввели дополнительные требования к выгулу собак, рост которых выше 25 сантиметров. Штрафы, которые хотят ввести в области за нарушения этих требований, не будут распространяться на собак, рост которых не превышает 25 сантиметров в холке, а также на питомцев, которые находятся в переносках.