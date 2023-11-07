Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 7 ноября 2023Мир

В секторе Газа полностью прекратилось водоснабжение

ХАМАС заявило о полном прекращении водоснабжения сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

В секторе Газа полностью прекратилось водоснабжение. Об этом сообщает палестинское радикальное движение ХАМАС, передает ТАСС.

«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, (...) что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов», — заявило движение.

Ранее ЦАХАЛ продвинулся к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

      Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

      Банк России ухудшил прогноз по инфляции

      В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

      Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

      В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

      Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

      38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

      Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

      Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости