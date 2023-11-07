ХАМАС заявило о полном прекращении водоснабжения сектора Газа

В секторе Газа полностью прекратилось водоснабжение. Об этом сообщает палестинское радикальное движение ХАМАС, передает ТАСС.

«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, (...) что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов», — заявило движение.

Ранее ЦАХАЛ продвинулся к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.