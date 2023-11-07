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04:00, 7 ноября 2023Мир

В Совфеде объяснили нежелание турецкого министра обняться с Блинкеном

Сенатор Пушков: глава МИД Турции Фидан не обнял Блинкена из-за ситуации в Газе
Энтони Блинкен и Хакан Фидан

Энтони Блинкен и Хакан Фидан. Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал обнимать госсекретаря США Энтони Блинкена из-за политики Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке. Такое объяснение привел член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, американского политического деятеля встретили подчеркнуто холодно в Саудовской Аравии и Турции. В частности, Фидан не приехал в аэропорт, когда Блинкен прибыл в страну. Кроме того, министр также демонстративно уклонился от его объятий при встрече. «Это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона», — считает Пушков.

Он полагает, что подобное отношение мусульманских стран к США свидетельствует о начале «нового времени» и снижении доверия к Вашингтону за пределами Запада.

Ранее обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн назвал поездку Блинкена на Ближний Восток провалом. Журналист указал, что госсекретарю не удалось добиться ни одной из трех поставленных целей.

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