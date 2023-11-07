В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

NYT: заявления Залужного могут помешать согласованию поддержки Киева Вашингтоном

Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте на территории страны могут помешать согласованию поддержки Украины Вашингтоном. О негативных последствиях для Киева предупреждает издание The New York Times (NYT).

Помощники президента США Джо Байдена опасаются, что откровенность главкома ВСУ помешает убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование военных действий.

Кроме того, издание отмечает, что Байден испытывает трудности от палестино-израильского кризиса, и его влияние на вооруженные конфликты в мире оказалось более ограниченным, чем ранее ожидалось.

В начале ноября Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, ВСУ не смогут добиться прорыва, так как войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.

