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03:25, 7 ноября 2023Мир

В США указали на ошибку Вашингтона в диалоге с Путиным

Foreign Affairs: США ошиблись, пытаясь вести диалог с Путиным с позиции силы
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Соединенные Штаты совершили ошибку, когда решили вести диалог с Россией с позиции силы. Об этом заявил обозреватель американского журнала Foreign Affairs (FA) Питер Шредер.

Он подчеркнул, что распространяемое республиканцами утверждение о том, что решение Москвы было принято после вывода американских войск из Афганистана, неверно. По мнению журналиста, президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине к концу весны 2021 года. Шредер отметил, что в тот период Вашингтон активно демонстрировал мощную поддержку Киеву. «После апреля 2021 года Путин мог совершенно обоснованно решить, что [президент США Джо] Байден никогда не захочет заключить с ним такое соглашение по Украине, которое в достаточной мере отвечало бы интересам России», — говорится в статье.

Шредер добавил, что если Вашингтон продолжит придерживаться политики демонстрации своей силы, то это может привести к прямому конфликту двух стран.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что попытки США говорить с Россией с позиции силы изначально были обречены на провал. Дипломат отметил, что недружественные действия Вашингтона встретят жесткий ответ.

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      Марина Совина
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