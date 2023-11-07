Вид Блинкена в Ираке посчитали позорным

Макгрегор посчитал позорным вид Блинкена в бронежилете в Ираке

Вид госсекретаря США Энтони Блинкена в бронежилете в Ираке — позор, посчитал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети Х.

«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор», — заявил он.

По его мнению, госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира.

Ранее стало известно о неанонсированном визите Блинкена в Ирак. В ходе визита он отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены предпринять все меры для защиты своих военных на Ближнем Востоке.