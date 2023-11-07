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15:59, 7 ноября 2023Среда обитания

Власти сравнили доступность жилья в России и других странах

Вице-премьер Хуснуллин назвал доступность жилья в России неплохой
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Доступность жилья в России в сравнении с другими странами неплохая, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Его слова приводит РИА Новости.

«У нас, конечно, доступность пока неплохая. У нас соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое», — рассказал зампред правительства. Представитель власти добавил, что граждане обладают возможностью — хоть и «не самой легкой» — приобретать и обновлять жилье и благодаря имеющемуся спросу в стране строится столько жилья.

По словам вице-премьера, коэффициент доступности жилья в среднем по России на данный момент находится на уровне примерно 4,2. «Если посмотреть по миру, то, например, Гонконг — 18,8, Сингапур — это такой пример жилищного строительства — они очень активно строят, очень активно обновляются, — у них 5,3», — сообщил он. Что касается Нью-Йорка, Лондона и крупных городов, то там аналогичный показатель составляет более или около 10. В заключение Хуснуллин назвал строительство как можно большего объема жилья важной задачей, так как благодаря росту предложения удастся сдержать повышение цен на недвижимость.

Ранее в России предсказали снижение цен на жилье на первичном и вторичном рынках.

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      Полина Кислицына
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