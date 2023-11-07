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12:26, 7 ноября 2023Экономика

Во Франции объявили о выходе из инфляционного кризиса

Министр финансов Франции Ле Мэр сообщил о выходе страны из инфляционного кризиса

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о выходе страны из инфляционного кризиса, который начался в конце 2021 года. При этом работа над снижением цен еще продолжается, приводит телеканал BFMTV слова чиновника.

Глобально инфляционный кризис остался позади, дал понять глава французского Минфина. Местным властям понадобилось два года, чтобы решить эту проблему, уточнил он.

Комментируя ситуацию с ценами на продукты питания, Ле Мэр отметил, что к уровню двухлетней давности они уже не вернутся — речь идет только об их некотором уменьшении. Также он спрогнозировал снижение инфляции до 2,6 процента в следующем году.

В августе 2023 года стало известно, что французы резко сократили покупки продуктов из-за инфляции. Снижение составило сразу 11,4 процента с конца 2021 года, чего не происходило более 30 лет, рассказали журналисты со ссылкой на Национального института статистики Франции (Insee). В том же месяце удорожание продуктов питания достигло 15,8 процента, а промышленная продукция подорожала на 4,8 процента.

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      Лилиана Набиуллина
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