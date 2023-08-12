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18:49, 12 августа 2023Мир

Французы резко сократили покупки продуктов из-за инфляции

BFMTV: инфляция вынудила французов сократить покупки продуктов на 11,4 процента

Фото: Roxanne Boudrot / Unsplash

Во Франции уменьшился объем закупаемых продуктов питания среди потребителей. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции (Insee).

«С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4%, такого никогда не было с 1980 (года — прим. "Ленты.ру".), когда Insee начал собирать эти данные» — сообщили журналисты. Статистика показала, что учитывались и количество закупаемых продуктов, и ассортимент приобретаемой продукции.

Такая динамика связана с инфляцией, отмечают специалисты. Теперь французы переориентированы на скидки и торговые марки ритейлеров.

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В марте годовая инфляция во Франции замедлилась до минимального уровня за полгода. По предварительным данным, потребительские цены по стандартам Евросоюза выросли на 6,6 процента по сравнению с 7,3 процента в предыдущем месяце.

Согласно расчетам по французским стандартам, рост цен в марте составил 5,6 процента в годовом выражении против 6,3 процента в феврале. На улучшение показателей оказало влияние резкое торможение роста цен на энергоносители — рост цен на топливо замедлился с 14,1 процента до 4,9 процента.

Самую быструю динамику по-прежнему показывают цены на продукты питания — в текущем месяце рост достиг 15,8 процента после подъема на 14,8 процента месяцем ранее. Цены на промышленные товары также повысились — на 4,8 процента против 4,7 процента в феврале. Услуги подорожали на 2,9 процента, по сравнению с тремя процентами в предыдущем месяце.

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    Екатерина Власова
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