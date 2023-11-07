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11:47, 7 ноября 2023Россия

В России отреагировали на нежелание Зеленского проводить выборы

Депутат Чепа: Зеленский не хочет проводить выборы из-за нестабильности в стране

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы говорит о том, что внутренняя обстановка в стране крайне нестабильна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат обратил внимание, что заявление Зеленского о том, что сейчас не время проводить президентские выборы, прозвучало вслед за серией высказываний о том, что они состоятся весной 2024 года. Он также напомнил, что в последнее время появилось большое количество публикаций об осложнении внутренней обстановки.

«Во-первых, наблюдается противостояние [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного с Зеленским, определенную позицию занимают кураторы США, и буквально вчера-позавчера появилось большое количество публикаций о том, что [Кирилл] Буданов из украинской разведки может заступить на должность президента Украины, и позиции Зеленского крайне слабые. Залужный обвиняет его в поражении, Зеленский пытается всячески переложить ответственность на военных — начались чистки среди командного состава ВСУ, его вояжи за границу в последнее время не увенчиваются успехом», — высказался Чепа.

Состоятся выборы или нет, будет зависеть не от воли Зеленского и его аппарата, убежден парламентарий.

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Ранее Владимир Зеленский в своем обращении к нации, заявил, что сейчас не время для проведения президентских выборов и все силы необходимо направить на борьбу с Россией. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предположил, что президент Украины не хочет проводить выборы из-за того, что опасается за свою безопасность.

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