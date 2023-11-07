Стали известны причины нежелания Зеленского проводить выборы

Советник главы ДНР Гагин объяснил нежелание Зеленского проводить выборы страхом

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы из-за того, что опасается за свою безопасность. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин РИА Новости.

По его мнению, для Зеленского выборы — это «вопрос жизни и смерти», потому что как только он перестанет быть президентом, к нему тут же «придет прокуратура». «Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», — заявил Гагин.

Он допустил, что и со стороны США к нему возникнут претензии. «К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали для войны и для поддержки твоей страны и народа?» — предположил Гагин.

Ранее Гагин говорил, что инцидент с помощником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Геннадием Частяковым, который получил подарок с гранатами, является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского.