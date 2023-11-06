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00:01, 7 ноября 2023Бывший СССР

Подарок с гранатами помощнику Залужного передал коллега

МВД Украины: подарок с гранатой помощнику Залужного вручил коллега

Фото: Reuters

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами нового западного образца от коллеги, в кабинете которого уже прошли обыски. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Клименко рассказал, что 6 ноября у майора Частякова был день рождения. Домой с работы он вернулся с подарками от коллег, которые начал показывать родным. «Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца», — сообщил глава украинского МВД.

По его словам, полицейские уже нашли военнослужащего, который вручил Частякову подарок с гранатами. Уточняется, что в его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. «Продолжаются первоочередные следственные действия», — указал Клименко.

Ранее сообщалось, что в Киевской области погиб помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков. Инцидент произошел в 17:15 мск в частном доме 39-летнего офицера в селе Чайки.

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал гибель Геннадия Честякова. По его мнению, убийство офицера является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского.

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