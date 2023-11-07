Выявлено негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин

Frontiers in Endocrinology: оральная контрацепция негативно воздействует на мозг

Ученые из Университета Квебека в Монреале (Канада) выявили негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, показало, что прием противозачаточных таблеток может быть связан с истончением коры мозга, ассоциируемой с подавлением страха.

В ходе работы были проанализированы данные почти 200 человек в возрасте от 23 до 35 лет. Среди них были группы женщин, на момент наблюдения принимавшие комбинированные оральные контрацептивы (КОК), принимавшие КОК ранее, никогда не использовавшие какие-либо формы гормональной контрацепции, а также мужчины. Авторы сосредоточились на цели определить, связано ли употребление КОК с долгосрочными морфологическими изменениями.

Оказалось, что у здоровых женщин, принимающих гормональные таблетки, вентромедиальная префронтальная кора была тоньше, чем у мужчин. Считается, что эта часть мозга помогает регулировать эмоции. В частности, она уменьшает чувства страха в безопасных ситуациях, то есть безосновательную тревогу.

Теперь специалисты предполагают, что КОК способны нарушать регуляцию эмоций у женщин. Тем не менее озвученные последствия могут быть обратимыми после прекращения приема. В пользу этого говорит отсутствие подобных эффектов в группе, которая принимала КОК ранее. Однако для окончательных выводов требуется провести дополнительные исследования.