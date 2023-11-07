Зурабишвили призвала граждан Грузии собраться у резиденции президента

Зурабишвили призвала к митингу для демонстрации стремления Грузии в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться на митинг возле резиденции в Тбилиси, чтобы продемонстрировать стремление страны получить статус кандидата в Евросоюз (ЕС), передает РИА Новости.

«Наш ответ, что мы войдем в Европу и получим то, чего заслуживает Грузия — быть вместе с европейской семьей и в мирном будущем», — сказала она. Акция пройдет в 20:00 по местному времени (19:00 по мск).

Зурабишвили планировала организовать гала-концерт, поскольку ожидает получить от Брюсселя оценку выполнения страной рекомендаций для вступления в Евросоюз.

Планы изменились после стрельбы в Южной Осетии, когда два гражданина Грузии получили ранение при попытке пересечения границы.

Ранее Зурабишвили заявила, что США могут помочь Грузии стать членом Евросоюза. Для этого требуется публичная поддержка этого выбора.