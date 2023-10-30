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18:18, 30 октября 2023Бывший СССР

В Грузии призвали Вашингтон помочь стране попасть в Евросоюз

Зурабишвили: США может помочь Грузии стать членом Евросоюза

Фото: Yves Herman / Reuters

США могут помочь Грузии стать членом Евросоюза, просто публично поддержав ее выбор. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили в интервью CBS News.

В ходе интервью журналистка CBS News задала Зурабишвили вопрос, считает ли она, что США достаточно поддерживают Грузию.

«Я так не считаю... Уже пять лет я являюсь президентом, и за все это время я не смогла добиться встреч президентского уровня… даже телефонный разговор [с президентом США никак не состоится]. Понимаю, что есть более важные вызовы, но считаю, что необходимо публичное признание», — заявила она.

По мнению главы государства, публичная поддержка со стороны США очень важна «для населения Грузии».

Ранее Зурабишвили попросила Евросоюз не бросать республику, несмотря на попытку правящей партии страны «Грузинская мечта» объявить ей импичмент. Она также призвала не дать России усилить свое влияние в регионе.

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      Алевтина Запольская
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