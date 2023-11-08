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10:47, 8 ноября 2023Ценности

46-летняя Елена Ваенга показала фигуру в наряде с глубоким декольте

Фото: @vaengaofficial

Российская певица Елена Ваенга показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница поделилась фото, на котором она запечатлела себя в облегающем наряде черного цвета, оформленный глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красивая как всегда. Без ретуши и силикона», «Она просто настоящая», «Что за богиня», «Очень красивая. Похудела», «Наш сын сделал скриншот вашего фото и поставил себе на телефон», — высказывались они.

В марте звездная визажистка Симэла Алиева рассказала о негативном опыте работы с Еленой Ваенгой. Специалистка из Саратова, ранее на протяжении четырех лет сотрудничавшая с телепроектом «Дом-2», заявила, что некоторые знаменитости неуважительно относятся к персоналу. Так, указанная исполнительница шансона пришла на сеанс позже назначенного времени и не сочла необходимым извиниться.

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      Карина Черных
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