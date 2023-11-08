Названы последствия отказа Финляндии от газа из России

Аналитик Юшков: без России Финляндии придется покупать более дорогой газ

В случае прекращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России Финляндия может быть вынуждена закупать его у других поставщиков, но по более высоким ценам. Выкупить освободившиеся объемы у России может Германия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

«В Финляндию СПГ поставляет "Криогаз-Высоцк СПГ", это проект "Новатэк", у них контрольный пакет, и Газпром, у которого 49 процентов. Продукция идет преимущественно в Финляндию, было несколько отгрузок. Это удобный рынок с коротким транспортным плечом. Раньше партии также шли на литовский рынок, но недавно страна от них отказалась», — сказал Юшков.

Он напомнил, что в 2022 году, во время перехода на рублевые расчеты, Финляндия отказалась закупать у России трубопроводный газ, заменив почти все поставки российским же СПГ, потому полностью уйти от поставок сейчас стало бы проблемой.

«Физически, конечно, они найдут газ, но это могут быть худшие условия по цене. Для "Новатэк" это тоже удобный рынок сбыта, придется искать другой. Но покупатели есть. Германия, к примеру. Страна уже построила несколько терминалов для приема СПГ. Либо, может, придется возить на еще более отдаленные рынки, что снижает рентабельность», — допустил Юшков.

Аналитик также заметил, что даже если Финляндия откажется от российского СПГ, Россия как государство не пострадает ввиду отсутствия экспортных пошлин на сжиженный природный газ.

Ранее министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен предложил отказаться от импорта российского СПГ. Глава ведомства намерен запретить поставки российского топлива через национальное законодательство в связи с реализацией нового пакета мер ЕС по рынку газа.

