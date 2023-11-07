В Европе предложили отказаться от российского СПГ

Финский министр окружающей среды и климата предложил отказаться от СПГ из России

В Европе предложили отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на министра окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена сообщает РИА Новости.

Глава ведомства намерен запретить поставки российского топлива через национальное законодательство в связи с реализацией нового пакета мер ЕС по рынку газа.

«В пакет будет включен пункт, предусматривающий запрет, который государства-члены смогут ввести по своему желанию. Он может быть естественно введен в национальное законодательство Финляндии», — пояснил Мюккянен.

По мнению министра, поставки СПГ из Россию могут быть запрещены в течение ближайших лет. Для этого необходимо принять пакет мер по развитию газового рынка стран Евросоюза. Финляндия не закупает российский трубопроводный газ с мая 2022 года, однако государственная компания Gasum импортирует СПГ.

На заседании целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности стороны обсудили вопросы диверсификации источников поставок природного газа и растущий объем торговли СПГ между Соединенными Штатами и Европой. Также участники встречи выразили намерение сократить импорт российского природного газа в ЕС до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, решение закупать меньше российского газа не связано с санкциями против Москвы. Ни национальные правительства, ни Брюссель не регулируют процесс импорта топлива из России — объемы поставок сокращаются по причине невозможности доставки газа: «Северные потоки» не работают из-за взрывов, газопровод «Ямал — Европа» — из-за национализации части маршрута Польшей, а транзит через ЛНР перекрыт Украиной.