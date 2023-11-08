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20:55, 8 ноября 2023Наука и техника

Хронический стресс увеличил риск инсульта и инфаркта на 35 процентов

AHA: тревога и депрессия увеличивают риск инсульта и инфаркта на 35 процентов

Фото: Unsplash

Команда исследователей из Массачусетской больницы общего профиля пришла к выводу, что хронический стресс, вызванный тревогой и депрессией, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, на 35 процентов. Выводы исследования будут представлены на собрании Американской кардиологической ассоциации (AHA), которая пройдет с 11 по 13 ноября. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе работы были проанализированы данные 71 тысячи человек со средним возрастом 49 лет, 45 процентов исследуемых — мужчины. Информация была собрана в период с 2010 по 2020 год. У некоторых испытуемых учитывалась генетическая предрасположенность в виде особой чувствительности к стрессу. Около 16 процентов участников принимали лекарственные препараты от тревожного расстройства или депрессии, однако после корректировки этот показатель не оказывал значительного влияния на результаты.

Ученые обнаружили, что у 38 процентов всех исследуемых во время наблюдения развился новый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или сахарный диабет второго типа.

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У тех участников, у которых ранее были диагностированы тревожное расстройство или депрессия, новый фактор риска развился в среднем на шесть месяцев раньше в течение пяти лет, чем у тех, у кого психических заболеваний не было. В среднем депрессия и тревога повысили вероятность серьезных сердечно-сосудистых событий примерно на 35 процентов.

В то же время у людей с высокой генетической предрасположенностью к стрессу первый фактор сердечно-сосудистого риска развился в более молодом возрасте (в среднем на 1,5 года раньше, чем у людей без генетической склонности).

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      Елена Апазиди
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