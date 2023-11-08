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20:42, 8 ноября 2023Среда обитания

Кадыров захотел отобрать у россиян уродующие Чечню участки

Рамзан Кадыров: уродующие Грозный участки отберут у владельцев в пользу города

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Земельные участки в плохом состоянии уродуют внешний облик города Грозный. Их следует отобрать у владельцев и передать в пользу столицы Чеченской Республики. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что регулярно говорит о недопустимости наличия в столице бесхозных или заброшенных земель. «Мало того, что они уродуют внешний облик города, но еще и, несмотря на все наши замечания, никаких мер по их приведению в надлежащий вид хозяева не принимают на протяжении второго десятка лет. Безответственный подход владельцев и нежелание разумно распорядиться своей территорией привели большинство из них к плачевному санитарному состоянию», — написал он.

Руководитель Чечни добавил, что по итогам проведенной в Грозном инспекции поручил мэру города Хас-Магомеду Кадырову перевести в собственность Грозного бесхозные и непрезентабельные участки и «найти им более рациональное применение». По его мнению, при должном уходе такие земли могут привлечь инвесторов.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о решении президента России Владимира Путина поддержать строительство новой мечети в Москве.

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      Александра Качан
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