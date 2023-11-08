Цены на нефть упали до минимума с июля 2023 года

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $80

Цены на нефть во время торгов на лондонской бирже ICE рекордно снизились. Стоимость барреля эталонного сорта Brent упала до минимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

С открытия торгов январские фьючерсы подешевели на два процента. На минимуме стоимость барреля Brent доходила до 79,88 доллара. На момент написания материала цены скорректировались до уровня 81,61 доллара.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились в цене более чем на два процента. Минимально баррель оценивался в 75,56 доллара.

Снижение цен на нефть объясняют ослаблением опасений трейдеров насчет влияния палестинско-израильского конфликта на поставки сырья. Также на стоимость сырья влияют рекордный рост добычи в США и отсутствие заявлений от ОПЕК и России насчет нового сокращения добычи нефти.

Эксперты предполагали, что вооруженные столкновения между Израилем и группировкой ХАМАС приведут к подорожанию барреля самой популярной марки нефти до 100 долларов и выше. Аналитики Bloomberg также предсказывали глобальную рецессию и взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель.