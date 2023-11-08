Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:26, 8 ноября 2023Экономика

Цены на нефть упали до минимума с июля 2023 года

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $80
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Darren Staples / Reuters

Цены на нефть во время торгов на лондонской бирже ICE рекордно снизились. Стоимость барреля эталонного сорта Brent упала до минимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

С открытия торгов январские фьючерсы подешевели на два процента. На минимуме стоимость барреля Brent доходила до 79,88 доллара. На момент написания материала цены скорректировались до уровня 81,61 доллара.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились в цене более чем на два процента. Минимально баррель оценивался в 75,56 доллара.

Brent от TradingView

Снижение цен на нефть объясняют ослаблением опасений трейдеров насчет влияния палестинско-израильского конфликта на поставки сырья. Также на стоимость сырья влияют рекордный рост добычи в США и отсутствие заявлений от ОПЕК и России насчет нового сокращения добычи нефти.

Эксперты предполагали, что вооруженные столкновения между Израилем и группировкой ХАМАС приведут к подорожанию барреля самой популярной марки нефти до 100 долларов и выше. Аналитики Bloomberg также предсказывали глобальную рецессию и взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах продолжить наступление

      Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

      Пиявка заползла в объектив фотоаппарата и присосалась к глазу туриста

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

      Усик назвал главный пример для подражания

      Уголовник-рецидивист получил новый срок за нападение на пенсионерку

      Пассажира самолета арестовали за «неуместные прикосновения» к попутчице

      Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

      Путин дал поручение по строительству моста через Лену

      Зеленский испугался разногласий с американскими республиканцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости