Модель согласилась на свидание после двух лет без секса и разочаровалась

Шведская модель Эмбер Йоханссен после двух лет без отношений и секса согласилась на романтическую встречу с мужчиной и разочаровалась. На неудачное свидание она пожаловалась в своих соцсетях, пишет Daily Mirror.

По словам 37-летней Йоханссон, она собралась на свидание, уже была готова выходить из дома, но ее кавалер в последнюю минуту отменил планы. «Вы бы поступили так со мной? Вы бы пригласили меня?» — спросила она у подписчиков, продемонстрировав свой наряд для несостоявшегося свидания. Подписчики заверили модель, что были бы счастливы сходить с ней куда-нибудь.

По словам Йоханссон, она два года не может найти человека для отношений, так как мужчины боятся к ней приближаться, либо просто хотят переспать, а не узнать ее получше. Она добавила, что многих отпугивают ее откровенные снимки, которые можно найти в интернете.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет тем, кто терпит измены партнера. По ее мнению, если человек не осознает вины, отношения нужно разорвать.