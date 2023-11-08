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13:21, 8 ноября 2023Россия

Москвичка пришла в полицию из-за упавшей ей в капюшон вороны

Жительница юго-востока Москвы заявила в полицию на охотника на ворон

Фото: Niklas Hamann / Unsplash

Жительница юго-востока Москвы пришла в полицию с заявлением на охотника на ворон. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Горожанка гуляла с собакой, неожиданно ей в капюшон упала подбитая птица. Затем она заметила еще трех пернатых, лежащих на земле.

До этого москвичка видела, что неизвестный стреляет из окна. Она вызвала на место сотрудников правоохранительных органов и криминалистов. Те, как утверждает Baza, действительно нашли ворон с пулевыми ранениями.

По факту случившегося начали проводить проверку.

В августе сообщалось, что в Волгограде жительница многоквартирного дома завалила жилье мусором и превратила его в тюрьму для многочисленных бездомных кошек.

Еще раньше жительница Свердловской области купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд. Женщина поселила в отдельном жилье 12 мейн-кунов, чем разозлила соседей.

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      Анна Щербакова
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