Обстрел ВСУ повредил частные дома в российском регионе

Shot: частные дома оказались повреждены из-за обстрела Валуек со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Валуйки Белгородской области, там оказались повреждены частные дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, снаряды ВСУ попали в частные дома, данных о пострадавших пока не приводится. Известно, что из-за атаки в части города оказалось отключено электричество, также жители пожаловались на перебои с интернетом.

Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате оказались повреждены два частных дома, осколками также посечены три дома и два автомобиля.

Днем ранее, 7 ноября, ВСУ обстреляли окраину села Дроновка Грайворонского района Белгородской области. В результате атаки в одном из домовладений были выбиты окна, также повреждения получили кровля и забор, никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.