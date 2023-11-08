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15:35, 8 ноября 2023Моя страна

Олень в российском регионе стал многоженцем

Олень в челябинском зоопарке стал многоженцем

Фото: Amee Fairbank-Brown / Unsplash

В зоопарк в Челябинской области приехали две самки сибирской косули – Малышка и Королева. Об этом сообщает челябинский зоопарк в своем Telegram-канале.

«Еще одним многоженцем в нашем зоопарке стало больше», — говорится в сообщении. Косули приехали в начале октября из Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

В зоопарке рассказали, что после положенного месяца адаптации и карантина, самки познакомились с местным оленем. «Тройное свидание прошло спокойно: одна невеста проявила робкий интерес, вторая – абсолютное равнодушие, а новоявленный жених был в смятении и растерянности», — отметили сотрудники зоопарка.

Ранее сообщалось, что польский кабан по кличке Хрюмек, которого нашли пьяным на одной из ферм близ города Коло, стал отцом-одиночкой: он привел из леса трех поросят. Владелец лесного хозяйства Павел Ковальски подозревает, что это «результат диких походов непослушного животного».

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