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10:06, 8 ноября 2023Бывший СССР

Патрушев раскрыл личность представителя Армении на встрече Совбезов стран СНГ

Патрушев: Армению на встрече секретарей Совбезов СНГ представляет посол Арутюнян

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности (Совбезов) стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), представляет посол этой страны в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Республику Армению на встрече представляет чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Вагаршак Варназович Арутюнян», — раскрыл личность участника Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов стран СНГ в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь чиновника Татевик Петросян. Причины отказа она не назвала.

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