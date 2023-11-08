Песков призвал относиться к заявлениям Патрушева как к мнению Кремля

Песков: Совбез — часть Кремля, заявления Патрушева нужно воспринимать так же

Совет безопасности является частью Кремля, следовательно, к заявлениям его секретаря Николая Патрушева следует относиться так же. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления Патрушева о возможном применении ядерного оружия. Он отметил, что такая постановка вопроса некорректна.

«Дело в том, что Патрушев — секретарь Совета безопасности Российской Федерации. И, собственно, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно», — объявил Песков.

Ранее Патрушев заявил, что из-за действий западных стран растет риск применения биологического, ядерного и химического оружия. По его мнению, на данный момент ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства.