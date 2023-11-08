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15:14, 8 ноября 2023Экономика

В России предложили привязать банки к отраслям экономики

Глава ВТБ Костин предложил поделить отрасли экономики между банками

Фото: ThisisEngineering / Unsplash

За российскими банками необходимо закрепить конкретные отрасли, для которых они должны будут предоставлять финансирование. Предложение поделить таким образом экономику в ходе пленарного заседания форума Finopolis высказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, пишет Forbes.

Он привел в пример Белоруссию, где если у тебя есть банк, то обязательно к тебе привязан колхоз. «А здесь важнейшее направление выбрать, и пускай тянут», — предложил Костин.

Минусом нынешней практики он назвал большое количество нацпроектов и приоритетов, из-за которых все расплывается. А лучше было бы взять отдельные приоритеты у государства, чтобы оно сосредоточилось на регулировании мер поддержки. В качестве примера он привел гипотетический заказ на низкоорбитальные спутники на десять лет.

По мнению главы ВТБ, давать деньги на проекты «просто так» — не лучший способ, а вот размещение государственных заказов выглядит гораздо более перспективной задачей. Костин напомнил, что за его банком фактически закреплено судостроение, потому что банку теперь принадлежит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

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В начале сентября глава ВТБ рассказал, что последние десять лет работа ОСК напоминала финансовую пирамиду, в результате чего к настоящему времени у компании огромная финансовая дыра, глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление.

По словам Костина, отрасль фактически находится «на подсосе государства», а справиться с финансовыми проблемами судостроителей банк в одиночку не сможет, государству придется давать денег. Объем вложений в ближайшие годы банкир предварительно оценил в сумму от 500 миллиардов до триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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