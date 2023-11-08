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19:47, 8 ноября 2023Силовые структуры

Полицейские случайно раскрыли интимную связь преподавателя и школьницы

В Москве задержали 49-летнего преподавателя, развращавшего 15-летнюю школьницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали 49-летнего преподавателя, развращавшего 15-летнюю школьницу. Об этом в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, патрулировавшие парк Воровского полицейские обратили внимание на взрослого мужчину, распивавшего алкоголь в компании девочки-подростка. Выяснив, что перед ними педагог и ученица, силовики проверили телефон мужчины и обнаружили в нем интимную переписку с девушкой. После случайного открытия мужчину задержали, в отделение вызвали мать девочки.

Женщина забрала дочь домой, а на совратившего ее учителя написала заявление. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об аресте подозреваемого.

14 августа в Усть-Катаве Челябинской области 60-летний повар детского оздоровительного центра полез целовать 15-летнюю девочку, чем спровоцировал полицейскую проверку.

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      Владимир Седов
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