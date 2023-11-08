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04:36, 8 ноября 2023Мир

Посол России обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ

Посол Антонов: США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти США не планировали диалога с Москвой по коллективной безопасности и открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемым с точки зрения национальных интересов РФ.

Ранее Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.

В конце июля Антонов обвинил Вашингтон в спонсировании «террористических планов» украинской стороны, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост.

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      Юлия Мискевич
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